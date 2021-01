L'Attacco dei Giganti 4: preannunciata la morte di un personaggio

Iniziato nel Dicembre 2020, L'Attacco dei Giganti 4 continua a sorprendere i fan dell'adattamento animato del manga di Hajime Isayama. Sembra che gli appassionati dovranno rimanere per molto col fiato sospeso, tramite un sunto dei prossimi episodi viene infatti anticipata la morte di un personaggio.

La notizia arriva dall'account Twitter Spytrue, il quale ha condiviso un riassunto della puntata numero 8. Quest'ultimo recita: "Un gigante appare come in risposta alle grida d'aiuto. Gabi prende la sua pistola e scappa da sola." e se ad esso aggiungiamo il titolo dell'episodio di L'Attacco dei Giganti 4 già rivelato in precedenza, ovvero "Proiettile Assassino", diventa chiaro che sarà la ragazza colei che sparerà il suddetto colpo. Non è difficile quindi immaginare che sarà rivolto ad un membro dell'Armata Ricognitiva, la piccola guerriera ha infatti già dimostrato di essere in grado di elaborare ottime strategie oltre ad essere parecchio testarda, e con lo scoppio della guerra al termine del recente episodio di L'Attacco dei Giganti 4 è certo che saranno i protagonisti delle precedenti stagioni gli avversari dei personaggi che ci sono stati presentati nelle nuove puntate dell'anime.

Quindi, per scoprire ciò che accadrà ad Eren ed i propri compagni, agli appassionati non resta che attendere i nuovi avvenimenti che verranno presto narrati.

Ricordo infine che il regista di L'Attacco dei Giganti 4 è stato costretto a chiudere i propri account a causa delle recenti polemiche .