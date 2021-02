L'Attacco dei Giganti 4 presenta Historia Reiss col nuovo character design

I personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione de L'Attacco dei Giganti hanno superato tante asperità e sono pian piano maturati e cresciuti, almeno quelli che sono rimasti vivi. Mese dopo mese, la vita è cambiata insieme a loro e anche un personaggio come Historia Reiss si è trovato improvvisamente ad essere una pedina importante.

Con la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti abbiamo rivisto man mano questi personaggi partendo dal fronte di Marley con Zeke e Reiner, passando poi ai volti più noti come il protagonista Eren Jaeger con la sua versione con barba e capelli lunghi per mimetizzarsi tra i nemici. Poco alla volta hanno fatto il loro nuovo debutto anche Mikasa, Armin, Jean, Connie e Sasha.

Conclusa la guerra a Liberio, adesso Studio MAPPA ha presentato sia il character design di Eren che quello di Historia Reiss. I capelli lunghi sono stati raccolti in uno chignon, mentre anche lei indossa ormai la divisa verde militare come il resto degli alti ranghi, insieme a un cappotto beige. Il personaggio è stato di nuovo rivisto in L'Attacco dei Giganti 4x10, da poche ore disponibile sul portale VVVVID con sottotitoli in italiano.

Historia apparirà al massimo per sei puntate, considerato che la quarta stagione di Attack on Titan si concluderà al 16° episodio.