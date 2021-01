L'Attacco dei Giganti 4: presentati i design ufficiali di Armin Arlert e Hans Zoe

Siamo a quasi due mesi completi di messa in onda per la nuova e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti. In Italia, abbiamo assistito la scorsa settimana agli eventi de L'Attacco dei Giganti 4x06.

Tutti hanno notato ormai il cambio di scenario, hanno imparato a conoscere i nuovi personaggi presentati in questa fase della storia, ma in ogni caso si attendono con ansia i protagonisti, quegli individui che abbiamo visto in azione nelle scorse tre stagioni de L'Attacco dei Giganti.

Abbiamo visto un Eren ormai adulto e cambiato nei modi e nell'aspetto, abbiamo assistito al ritorno di Mikasa e Levi, i due guerrieri più forti dell'umanità. Hanno fatto la loro comparsa anche i personaggi di Sasha, Connie, Jean e Floch, oltre a tanti altri. A breve ci sarà però la nuova presentazione di Armin Arlert e Hans Zoe, due figure che ormai sono all'apice della Legione Esplorativa e la guidano con le loro strategie.

Studio MAPPA ha condiviso i character design di questi due personaggi completamente rinnovati dopo gli anni di timeskip. In basso possiamo vedere la nuova versione di Armin e Hans, con gli impermeabili verdi e la camicia bianca sotto. In attesa di vederli nuovamente in battaglia, ricordiamo che l'arrivo della puntata numero 7 su VVVVID e Amazon Prime Video è programmata per il 26 gennaio 2021.