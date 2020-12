L'Attacco dei Giganti 4, titolo e preview dell'episodio 2: debutta un grande personaggio!

Il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 è appena stato trasmesso in Giappone, ed è immediatamente volato nelle tendenze Twitter di tutto il mondo, Italia compresa. In attesa della trasmissione della premiere in territorio nostrano, sono già stati mostrati titolo e preview dell'episodio 2, in cui faremo la conoscenza di un importante personaggio.

Come potete vedere in calce si tratta di Pieck Finger, una delle combattenti di Marley di cui non parleremo approfonditamente per ovvie ragioni. La ragazza è stata nominata nelle prime battute della premiere e la prossima settimana il grande pubblico potrà finalmente fare la sua conoscenza.

Il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4, intitolato "Dall'altra parte del mare", traspone il capitolo omonimo e il successivo, "I guerrieri di Marley". Possiamo dunque aspettarci qualcosa di simile anche per quanto riguarda la puntata numero 2, in arrivo il 15 dicembre e intitolata "Il treno di mezzanotte".

Se la serie anime dovesse continuare ad adattare due capitoli per episodio, allora i sedici episodi promessi da MAPPA non sarebbero sufficienti per completare la trasposizione dell'intera storia. Rimaniamo in attesa di scoprire se verrà confermato un secondo cour o se l'adattamento verrà completato con un lungometraggio in uscita nel 2022.

E voi cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre impressioni sulla premiere de L'Attacco dei Giganti lasciando un commento nel riquadro sottostante!