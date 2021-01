L'Attacco dei Giganti 4: la preview dell'episodio 8 anticipa un grande colpo di scena

Dopo quattro episodi spesi in compagnia delle forze di Marley, conoscendone i componenti e comprendendone le motivazioni, l'episodio 7 de L'Attacco dei Giganti 4 ha mostrato tutta la furia dei protagonisti delle prime tre stagioni dell'anime, i "diavoli" di Paradise, ora pronta a vendicarsi dopo anni di violenze e soprusi.

Nell'episodio 7 dell'anime abbiamo visto Eren divorare il Gigante Martello, e poco prima della conclusione dell'episodio Reiner si è trasformato per impedire al protagonista di uccidere Galliard, il Gigante Mascella. A differenza dei guerrieri di Paradise e degli alti ranghi di Marley, però, ci sono alcune persone per cui è impossibile comprendere la ragione del massacro, tra cui la giovane Gabi Braun.

L'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti 4 si intitola "Il proiettile assassino", e la preview visibile in calce mostra una Gabi risoluta, pronta a vendicare i propri compagni. I lettori del manga sapranno già cosa ci aspetta, ovvero una puntata estremamente intensa che ci spingerà ancora una volta a chiederci cosa è giusto e cosa è sbagliato.

L'Attacco dei Giganti 4x08 sarà trasmesso domenica in Giappone e Nord America, e arriverà in Italia in simulcast a partire da martedì, sia su VVVVID che su Prime Video. Come sempre, il nostro consiglio è di supportare i distributori legali e di pazientare fino a martedì, in modo da favorire la crescita della streaming legale di anime in Italia. In attesa dell'uscita dell'episodio, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4.