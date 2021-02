L'Attacco dei Giganti 4: prigionia e preoccupazioni nella preview dell'episodio 12

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti si è da subito mostrata differente dalle precedenti, dando più attenzione alle dinamiche interne della nazione dei Marley con l'introduzione dei giovani soldati eldiani, e anche ad altri aspetti politici e strategici, che hanno comunque portato ad un sanguinoso scontro, con gravi conseguenze.

Dopo l'ultima puntata che si è soffermata ancora una volta sul personaggio di Gabi, la preview del prossimo episodio che trovate in calce, condivisa su Twitter da @AttackOnFans, ha mostrato la profonda preoccupazione di Mikasa e Armin, mentre Eren si trova in una cella, apperentemente sorvegliato. Sembra però che la sua prigionia sia destinata a finire molto presto, vista la grande esplosione causata plausibilmente da Eren stesso, che appare negli ultimi frame del video.

Dal titolo "Guide", l'episodio 12 della quarta stagione sarà probabilmente incentrato sui comportamenti tenuti da Jaeger durante l'assalto ai leader di Marley, dove si è macchiato di azioni terribili, ingiustificabili, persino per i suoi più cari amici. Dalle rapide e vaghe immagini della preview, sembra che la storia sia tornata a Paradis, dove è in atto l'attuazione di un piano non ancora ben definito.

Ricordiamo che MAPPA ha rivelato il momento in cui finirà la quarta stagione, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 4x11.