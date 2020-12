L'Attacco dei Giganti 4: prime immagini e sinossi del secondo episodio

Il countdown che ci porta verso una delle serie più attese di questo finale di 2020 è ormai quasi giunto al termine; all'arrivo di L'Attacco dei Giganti: Final Season mancano solamente pochissime ore. Con il ticchetio dell'orologio che avanza, scopriamo immagini e sinossi del secondo episodio di questa stagione.

In arrivo in Italia in streaming su VVVVID e Amazon Prime Video e realizzata in grande stile dallo Studio MAPPA, nonostante i pochi episodi a disposizione la quarta stagione dell'opera creata da Hajime Isayama porterà a termine l'avventura di Eren, Mikasa e Armin. E dopo aver ammirato la nuova illustrazione per l'Attacco dei Giganti 4, godiamoci le prime splendide immagini e il sommario della seconda puntata.

Come riportato dal profilo Twitter dell'insider @Spytrue, in questo episodio una lunga guerra avrà finalmente fine. "La guerra di quattro anni tra il Governo Marley e le Forze Alleate del Medio Oriente è finita. Tuttavia, la perdita di due Giganti nel Governo Marley dimostra che questa era segnata dal dominio su tutto del potere dei Giganti sta per volgere al termine. Per cercare di compensare il fatto che le altre nazioni stiano cercando di sviluppare delle armi anti-giganti, Zeke Jaeger consiglia ai suoi superiori un misterioso piano".

L'immagine riportata dall'utente, ritrae Zeke addolorato e quasi sbalordito. Come spera di bloccare le nuove tecnologie anti-gigante? In attesa di scoprirlo, ecco il poster della quarta stagione di L'Attacco dei Giganti.