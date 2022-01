L'Attacco dei Giganti 4: i primi episodi si mostrano nelle nuove immagini promozionali

Mentre crescono le aspettative e aumentano le discussioni riguardo la parte conclusiva della quarta stagione dell’Attacco dei Giganti lo studio MAPPA ha condiviso nuovo materiale promozionale, anticipando in parte gli eventi che condurranno gli spettatori verso l’epico e travolgente finale dell’opera di Hajime Isayama.

In seguito ai numerosi leak riguardanti la puntata 76, e le indiscrezioni sul materiale che deve essere ancora adattato, gran parte della community sa già cosa aspettarsi dal ritorno della quarta stagione. Uno degli eventi fondamentali del primo episodio, nonché dal quale si darà effettivamente inizio alla guerra tra Marley e Paradis, sarà infatti l’atteso rematch tra Eren Jaeger e Reiner Braun, rispettivamente trasformati nel Gigante d’Attacco e Gigante Corazzato.

Nelle immagini ufficiali condivise, che potete vedere nei post di @AoTWiki disponibili in calce, si nota infatti Reiner mentre scende dai dirigibili che sovrastano i cieli di Shiganshina, pronti all’assalto. In uno dei frame mostrati si nota anche la preoccupazione sul volto di Hange Zoe e degli altri soldati, per poi lasciare spazio a Zeke Jaeger, e ai due sfidanti che ancora una volta si affrontano dove tutto ha avuto inizio.

Ricordiamo infine che la stagione finale dell'Attacco dei Giganti debutterà su Crunchyroll il 9 gennaio 2022, e vi lasciamo al nuovo artwork ufficiale dedicato a Mikasa.