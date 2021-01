L'Attacco dei Giganti 4 e il problema della CGI: le nuove animazioni non convincono i fan

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni commenti, e come potete vedere non si tratta assolutamente di casi isolati . Le prime critiche, in realtà, risalgono allo scorso 7 dicembre, data d'uscita del primo episodio. Molti fan avevano iniziato a criticare i Giganti in computer grafica sin dalla prima apparizione di Reiner e Zeke , ma questo nuovo episodio ha scatenato una polemica ancora più grande, tanto che lo stesso regista si è trovato costretto a giustificarsi sui social.

How can a fandom be this rude and embarrassing pic.twitter.com/dE3W2boRls — 🥛 (@bestbuymilk) January 17, 2021

Ep 6 failed to deliver in every aspect. The cgi was much worse then ep 1. It completely took me out of ep. The music was also very poor. I am so disappointed#AttackOnTitan#AttackonTitanFinalSeason#Mappa — Luka | Reading Umineko (@lookalaky) January 17, 2021

Attack on titan ep 6 cgi so bad — lil acap (@asyraafzulk) January 17, 2021

I’m sorry but attack on Titan ep 6 cgi was bad and for all the people who are saying at least they are giving us a new season I would rather not have a new season and read the manga like I understand it’s the committee fault for the scheduling but @MAPPA_Info should’ve said no — Mario 39 (@ismajli_mario) January 18, 2021