L'Attacco dei Giganti 4, il produttore dell'opening realizza una splendida illustrazione

Finalmente l'anime de L'Attacco dei Giganti è tornato con la seconda parte della quarta stagione. Le animazioni dello Studio MAPPA, nella prima puntata messa in onda, hanno entusiasmato i fan, confermando l'altissimo livello della produzione.

Ne L'Attacco dei Giganti 4x17 abbiamo assistito alla battaglia tra il solo Eren e i giganti marleyani. Reiner ha trovato nuova linfa combattendo per i suoi compagni, e nel finale dell'episodio sembra aver avuto nettamente la meglio su Eren. I fan sono con il fiato sospeso per questo cliffhanger, ma dovranno aspettare domenica 16 gennaio per conoscere l'esito dello scontro.

Alcuni momenti della battaglia tra Eren e Reiner li troviamo anche nell'opening de L'Attacco dei Giganti 4, che è stata prodotta insieme all'ending dal solo Takashi Kojima. L'artista giapponese ha fatto un lavoro eccellente con entrambe le sigle, anche se quella iniziale è stata criticata per gli eccessivi spoiler.

Lo stesso Takashi Kojima, per celebrare l'inizio de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, ha realizzato una splendida illustrazione di Eren. Nell'artwork, pubblicato su facebook da L'Anima dell'Animazione, vediamo il portatore del Gigante Fondatore di profilo, con lo sguardo pensieroso rivolto a fissare il vuoto. Alle sue spalle, la sua forma gigante così come disegnata dallo Studio MAPPA si mostra in tutta la sua brutalità, rivolgendoci uno sguardo agghiacciante.

L'illustrazione è ovviamente ispirata all'opening de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, dove vediamo Eren camminare di profilo. Takashi Kojima ha fatto un lavoro sopraffino sia con la sigla iniziale che con l'ending, e il suo artwork celebrativo non è certamente da meno.