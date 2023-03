L'Attacco dei Giganti 4, l'ultima promozione di Armin Arlert: il livello raggiunto

La fase finale della terribile storia scritta da Hajime Isayama ha preso corpo anche in versione animata, grazie a Studio MAPPA che ha proposto il primo episodio del finale su Crunchyroll. L'Attacco dei Giganti 4 sta quindi per concludersi, e con esso l'intera serie. Ovviamente, ancora una volta, è l'Armata Ricognitiva a essere al centro.

L'Armata Ricognitiva, anche nota come Corpo di Esplorazione, è una delle tre divisioni militari presenti nella serie de L'Attacco dei Giganti. Essa è formata da soldati altamente addestrati, selezionati per le loro abilità fisiche e mentali, che si occupano di esplorare il mondo al di là delle mura che proteggono l'umanità dalle creature giganti che minacciano la loro sopravvivenza. Inizialmente, il comandante era Keith Shadis, seguito poi dal famoso Erwin Smith, che ha poi passato la mano a Hange Zoe.

Ma non è stata lei l'ultima a guidare la divisione. Nell'ultimo episodio pubblicato, infatti, Hange decide di farsi carico della difesa dell'hangar, sacrificandosi per rallentare l'ondata di giganti colossali in arrivo. Prima però, ha deciso di promuovere Armin Arlert a nuovo comandante dell'armata ricognitiva. Questo segna l'ultimo momento di Hange nella serie, ma anche il momento più alto di Armin che deve farsi carico di alcune decisioni pesanti, tra cui quella di decidere se uccidere il proprio migliore amico oppure se tentare la strada del dialogo, o ancora se lasciarlo fare e lasciargli devastare l'intero mondo de L'Attacco dei Giganti.

Sarà il finale in arrivo a fine anno a decretare quale di queste tre vie verrà percorsa da Armin e dal resto dell'ultima Armata Ricognitiva dell'anime.