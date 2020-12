L'Attacco dei Giganti 4: prosegue il countdown in attesa della nuova stagione

Il primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 è sempre più vicino, prosegue quindi il countdown condiviso dallo staff di produzione. Andiamo a vedere la nuova illustrazione.

La nuova stagione della trasposizione animata, che porterà alla conclusione la storia narrata da Hajime Isayama, e molto attesa dai fan i quali attualmente possono contare sulle dita di una mano i giorni rimanenti prima della messa in onda del primo episodio. Questo in realtà è valido per il palinsesto giapponese che individua nel 6 Dicembre la pubblicazione della puntata, nonostante l'orario effettivo della trasmissione sia oltre le 24 e quindi nella giornata del 7 Dicembre. Ciò ci permette però di accedere immediatamente alla nuova illustrazione condivisa dallo staff di produzione dell'anime.

L'account ufficiale Twitter ha infatti iniziato un countdown in attesa del primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4. Al termine di questa news è possibile vedere il Tweet che riporta il disegno realizzata dal color designer del nuovo anime, Ayako Suenaga.

Nell'immagine possiamo individuare alcuni dei nuovi personaggi che verranno presentati nella nuova stagione animata, i quali non mancano di ricordare l'inizio della stessa fissato dopo 5 giorni dalla pubblicazione dello sketch.

Tra le varie condivisioni recenti relative all'atteso evento vi riporto anche i volti dei protagonisti così come appariranno in L'Attacco dei Giganti 4.