L'Attacco dei Giganti 4 protagonista ai MAPPA Stage 2021: previste novità sulla Parte 2?

La storia de L'Attacco dei Giganti si ormai conclusa, seppur soltanto sul fronte cartaceo, e solo un'ultima parte separa anche l'adattamento animato dalla sua naturale conclusione. Ad ogni modo, novità a riguardo dovrebbero arrivare a breve, più precisamente ai MAPPA Stage 2021.

I MAPPA Stage sono un evento commissionato dallo studio di animazione MAPPA per presentare al pubblico i suoi prossimi lavori e fornire novità sui titoli già annunciati. Tra gli ospiti d'onore non mancherà di certo Chainsaw Man che sfrutterà la vetrina della manifestazione per presentare agli spettatori il nuovo trailer promozionale. Ad ogni modo, anche L'Attacco dei Giganti 4 avrà un panel dedicato per l'evento del 27 giugno.

Con tutta probabilità, infatti, MAPPA rilascerà una nuova key visual o addirittura un nuovo trailer anche per la seconda parte della Final Season che ricordiamo essere prevista al debutto nella stagione invernale, ovvero a gennaio 2022. Chissà, inoltre, che lo studio sia riuscito a lavorare più serenamente alla produzione dell'anime dopo tutte le polemiche e il polverone innalzato durante la trasmissione della prima tranche di episodi.

Secondo voi, invece, tra due giorni avremo novità anche per L'Attacco dei Giganti Parte 2? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina.