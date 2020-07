L'Attacco dei Giganti 4, la qualità è al sicuro? Uno studio torna a lavorare sull'anime

L'Attacco dei Giganti 4 sarà uno degli anime più attesi di quest'anno. L'opera di Hajime Isayama ormai è entrata nella storia e il suo finale sarà uno dei più sconcertanti e capaci di cambiare davvero il mondo di anime e manga. Dovremo attendere però diversi mesi prima che la produzione porti a termine il minimo indispensabile per la trasmissione.

Mentre si attende una conferma definitiva per l'arrivo a ottobre 2020, Studio MAPPA è al lavoro su L'Attacco dei Giganti 4. La sostituzione di WIT Studio e il conseguente arrivo di uno staff completamente nuovo ha giustamente destato qualche dubbio nei fan. Il primo trailer sembra aver mostrato buone cose, permettendo ai fan di tirare un sospiro di sollievo, ma intanto arriva a lavorare anche un altro studio sull'anime.

Lo studio è in questione è Thundray, azienda dell'animazione cinese che solitamente viene incaricata di occuparsi dei lati meno importanti delle animazioni. Pur non essendo un gruppo importante, lo studio Thundray ha lavorato già sulla stagione 2 e 3 di L'Attacco dei Giganti pertanto conoscono già le meccaniche dell'anime e hanno dimostrato, nel loro piccolo, di poter mantenere una qualità elevata nonostante vengano usati per outsourcing.

Avere una presenza familiare nello show, per quanto piccola, non può che fare bene al progetto. Ora non resta altro che aspettare il primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 per vedere se tutto è proceduto come deve.