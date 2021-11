L'Attacco dei Giganti 4, quando esce la parte 2 e dove vederla

Settembre 2009, esordisce un manga sconosciuto di un autore sconosciuto su una rivista sconosciuta appena nata. Nel giro di qualche mese, quella serie sconosciuta di Bessatsu Shonen Magazine scuoterà il mondo intero, tanto da ottenere l'annuncio di un anime e la pubblicazione in tanti paesi. Nel 2013 l'anime de L'Attacco dei Giganti diventa realtà.

Sono passati otto anni e mezzo da quell'esordio sulle TV nipponiche, con gli episodi che poi arrivarono ufficialmente anche negli altri paesi, tra cui l'Italia. Ci è voluto molto tempo, ma alla fine questa storia sta per giungere alla conclusione, e lo farà con la seconda parte della quarta stagione. Ricapitoliamo tutto ciò che sappiamo su data di uscita e trasmissione de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 in vista dell'arrivo del finale.

L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 esordirà il 10 gennaio 2021 in Giappone, quindi il 9 gennaio secondo il fuso orario italiano. Ogni domenica, gli spettatori si troveranno quindi per diversi mesi gli episodi di Eren Jaeger e compagni, pronti per la battaglia finale. Gli episodi arriveranno in simulcast su Crunchyroll che stavolta ha acquistato i diritti estromettendo VVVVID, che aveva portato tutte le vecchie stagioni sulla propria piattaforma. Considerate le tempistiche di lavorazione del sito, è probabile che gli episodi arriveranno durante le sere domenicali, poche ore dopo la trasmissione giapponese.



Intanto la prima parte dell'ultima stagione è disponibile su Netflix con doppiaggio italiano.