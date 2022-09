L'Attacco dei Giganti 4, quando esce la Parte 3 in streaming?

A inizio aprile 2022 il finale di Attack on Titan Final Season - Parte II ha sconvolto la community. Quando sembrava che l'adattamento anime dell'opera scritta da Hajime Isayama fosse giunto al termine, tutto è stato nuovamente rimandato. Assisteremo all'epilogo della storia di Eren solamente con l'uscita della parte 3 della Stagione Finale.

Per gli spettatori l'attesa comincia a farsi snervante e le speculazioni sono sempre più numerose. Ma esattamente, quando uscirà Attack on Titan: Final Season - Parte III in streaming? La resa dei conti tra Eren e Mikasa sul destino del mondo potrebbe essere vicina, anche più di quanto ci si potrebbe aspettare.

Il finale della quarta stagione di L'Attacco dei Giganti esordirà nel 2023, ma al momento non c'è ancora una data ufficiale. Maggiori informazioni a riguardo potrebbe arrivare nel corso dell'evento speciale della Final Season di Attack on Titan, programmato per il 13 novembre.

L'episodio 88 di L'Attacco dei Giganti, in corsa dal 2013, debutterà dunque entro la fine del 2023. Le prime ipotesi indicavano che la premiere della Parte 3 sarebbe avvenuta nel corso della stagione invernale 2023, poiché i primi episodi delle parti uno e due hanno fatto il loro debutto rispettivamente a dicembre 2020 e gennaio 2022. Tuttavia, al momento non si hanno ancora informazioni certe e in mancanza di materiale promozionale il tempo comincia a stringere. Con un eventuale annuncio a novembre, ci sarebbe giusto il tempo per un'uscita last minute. Ecco alcune considerazioni su L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 3.

La parte finale di L'Attacco dei Giganti potrebbe farci compagnia giusto per qualche settimana, poiché all'anime restano solamente nove capitoli del manga da adattare. Dunque, a meno d'improbabili filler MAPPA potrebbe produrre meno di dieci episodi. In alternativa, lo studio d'animazione potrebbe saggiamente decidere di produrre un lungometraggio animato seguendo la fruttuosa strada giù intrapresa da Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen.