L'Attacco dei Giganti 4, quando esce la Parte 2 della stagione finale?

Durante il trailer di presentazione de L'Attacco dei Giganti 4 di Studio MAPPA furono inserite varie immagini e scene di una fase avanzata della storia. Una fase che non è stata però raccontata dagli episodi trasmessi e che conferma che ci sarà un seguito.

L'Attacco dei Giganti 4x16 concluse lanciando incertezze sul futuro di diversi personaggi ma confermò anche l'arrivo di una parte 2 per la quarta e ultima stagione. I prossimi episodi saranno gli ultimi dell'anime e porteranno a compimento la storia di Eren Jaeger, come ha fatto Hajime Isayama per il manga da poco conclusosi. Ma quando uscirà L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2?

Per ora è stata confermata una sola informazione: arrivo previsto per il prossimo inverno. Ciò significa che l'anime arriverà tra fine 2021 e inizio 2022. Considerato che gli anime solitamente iniziano in momenti prefissati, ovvero all'inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre, un inizio nel prossimo inverno significherebbe un esordio de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 a gennaio 2022.

Tuttavia in alcuni casi unici capita che non venga seguita questa regola, e proprio la prima parte ha fatto una cosa del genere partendo un mese prima dell'inizio della stagione. A seconda di quanti episodi vuole produrre Studio MAPPA potremmo assistere a circa 12 episodi finali trasmessi tra gennaio e marzo 2022, oppure a circa 16 episodi come per la prima parte trasmessi tra dicembre 2021 e marzo 2022.

Considerata la quantità di materiale da adattare, difficilmente l'anime esordirà prima del previsto. Di certo però da qui a un anno la storia de L'Attacco dei Giganti sarà definitivamente conclusa anche sotto forma di anime. Altre novità sulla seconda parte potrebbero arrivare a giugno in occasione del festival di Studio MAPPA.