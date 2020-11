L'Attacco dei Giganti 4: quando uscirà il nuovo trailer?

L'Attacco dei Giganti 4 è una delle produzioni più attese del momento, non soltanto dal fronte orientale ma anche in quello occidentale vista la poderosa popolarità del capolavoro di Hajime Isayama. Eppure, com'è possibile che un titolo tanto altisonante stia facendo così poco rumore?

Manca ormai meno di un mese al debutto de L'Attacco dei Giganti 4, atteso il prossimo 7 dicembre. Dall'uscita del primo trailer, le informazioni rilasciate al pubblico si sono riversate con il contagocce e, a poche settimane di distanza dal lancio della prima puntata, sono ancora tanti i punti di domanda. Una di esse non riguarda strettamente la storia, bensì la campagna marketing promossa da Studio Mappa e dal comitato di produzione. Suona particolarmente strano, infatti, che una serie così popolare stia alimentando così poco l'hype del pubblico.

Come sappiamo, inoltre, il trailer mostrato qualche mese fa è stato realizzato ad hoc per i fan. In sintesi, il prodotto finale potrebbe non rispondere esattamente alla qualità anticipata dal video promozionale. Ad ogni modo, insider come Spy ed altri esperti del settore hanno già preannunciato che Studio MAPPA dovrebbe riuscire comunque nell'impresa di trasmettere un anime dall'ottimo comparto tecnico, seppur i compromessi per arrivare a tanto cadranno sulle spalle dello staff e degli animatori.

Inoltre, SPY ha recentemente cinguettato un post enigmatico in cui ha svelato che, sorprendentemente, persino lui non è al corrente di novità sulla stagione finale de L'Attacco dei Giganti. Ha tuttavia aggiunto al tweet una domanda dal sentore di una conferma indiretta che recita: "Come reagireste se non dovesse esserci alcun PV (trailer) fino alla messa in onda?"

Che MAPPA non rilascerà alcun trailer fino al debutto dell'anime? I ritardi e il silenzio sul titolo sembra confermare questa indiscrezione, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per comprendere se qualcosa cambierà o meno. E voi, invece, cosa ne pensate di questa strana politica? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.