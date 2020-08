L'Attacco dei Giganti 4: quando uscirà la stagione finale? La conferma di un insider

Il destino de L'Attacco dei Giganti 4, la stagione finale più attesa nel panorama dell'animazione dell'attuale generazione, è appeso a un filo in quanto diversi indizi sembrano aver confermato il rinvio del debutto dell'anime. Alcune emittenti televisive hanno rimosso la quarta serie dalla programmazione, innalzando una polveriera sul caso.

Come se ciò non fosse di per sé abbastanza, l'annuncio di un nuovo anime sotto lo Studio MAPPA previsto al debutto sempre nel mese di ottobre, incrementando a 3 le possibili serie tv in una singola stagione, ha ulteriormente compromesso le speranze di poter ammirare l'inizio dell'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti entro il 2020. Ma a restituire un po' di speranza in merito al futuro dell'adattamento del manga di Hajime Isayama è un noto insider, SPY, lo stesso che ha recentemente confermato una seconda stagione in produzione per Tower of God.

Il celebre utente, dopo diverse settimane di pausa, è tornato nelle scorse ore proprio per lanciare una piccola e clamorosa bomba: L'Attacco dei Giganti 4 è confermato per la stagione autunnale e, salvo imprevisti, si mostrerà in un nuovo trailer tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Neanche qualche minuto dopo anche il portale di Kudasi ha riportato la stessa notizia, confermando l'anteprima dell'anime entro il 2020, sottolineando l'arrivo di informazioni ufficiali già nelle prossime settimane.

