L'Attacco dei Giganti 4, ecco quattro cose che l'anime dovrà espandere dal manga

Da qualche mese ormai il manga de L'Attacco dei Giganti si è concluso. Un'opera storica destinata a segnare i lavori dei futuri mangaka e che potrebbe dare nuova vita ad altri modi di narrare gli shonen in Giappone. Ma la sua produzione non è ancora finita dato che nel 2022 arriverà la seconda parte de L'Attacco dei Giganti stagione 4.

I prossimi episodi porteranno a termine la storia di Eren Jaeger e compagni. C'è ancora molto da esplorare, e l'anime potrebbe anche aggiungere qualche minuto in più per spiegare meglio alcuni dettagli che nel manga sono stati abbozzati. Ecco quali sono quattro cose che l'anime de L'Attacco dei Giganti dovrà espandere dal manga. Naturalmente non leggete i seguenti paragrafi se non avete concluso la lettura dell'opera di Hajime Isayama.

Innanzitutto, la questione Ymir. La progenitrice è stata un personaggio onnipresente a suo modo, ma che è stato poco approfondito dal manga. L'anime potrebbe dare lei un po' di lustro in più, facendoci scavare più in profondità nei suoi pensieri. Anche Eren Jaeger, il protagonista, merita un po' di minutaggio in più. Nell'ultima fase del manga sono poche le scene col ragazzo al centro degli eventi, con alcune riflessioni che andrebbero allargate.

La fine è un altro punto che andrebbe esteso. Alcune cose sembrano fatte di fretta per permettere la conclusione degli eventi, portando a termine la trama di tutti i ragazzi rimasti in vita. Dedicare un episodio finale alle scene post battaglia, aggiungendo anche gli extra del volume e rendendoli ancora più significativi renderebbe più accettabili i finali di personaggi come Reiner e Jean.

Infine, un discorso a parte va fatto per Historia Reiss, una ragazza che sembrava destinata a cambiare le sorti della guerra ma che, alla fin fine, non è servita a nulla. L'anime dovrà cercare di dare più tempo di brillare a questo personaggio in modo tale da non far sentire la stessa mancanza che c'è stata nel manga.

Il conto alla rovescia continua, L'Attacco dei Giganti 4 inizierà la fine da gennaio 2022.