L'Attacco dei Giganti 4: le reazioni dei fan allo scioccante evento dell'episodio 8

Avendo perso due compagni ed osservando la devastazione causata dai Giganti all'interno della propria nazione, la piccola guerriera non ha esitato ad inseguire i propri nemici all'interno del dirigibile che gli abitanti dell'isola di Paradis stavano usando per ritirarsi ed in quel luogo ha premuto il grilletto del proprio fucile ferendo mortalmente Sasha . A questo proposito riporto una news riguardante l'addio dato al proprio personaggio di L'Attacco dei Giganti 4 dalla doppiatrice .

Le azioni di Eren e dell'Armata Ricognitiva presentate nei recenti episodi hanno ribaltato il ruolo dei protagonisti ed antagonisti dell'opera. In seguito alla dichiarazione di guerra da parte di Willy Tybur il Gigante d'Attacco è comparso all'interno del campo di Liberio seminando numerose vittime tra i civili e mostrandoci Falco e Gabi in una situazione simile a quella in cui si sono trovati diversi anni prima i protagonisti del manga.

I have had my peace with Gabi after reading the manga but today's episode made me re-hate her again 😤🍖 #AttackOnTitans pic.twitter.com/x13xE0iHf8 — Z a i n a b | ز يـ ـنـ ـب (@za_hawsa) January 31, 2021

And when i see gabi on the street pic.twitter.com/KSMbSN3Hld — post m(alone) (@VBDULRAHMANHQ) January 31, 2021