L'Attacco dei Giganti 4: le reazioni dei fan al sorprendente finale della prima parte

La community appassionata dell'opera di Hajime Isayama non ha naturalmente esitato a mostrare le proprie emozioni sui social, e come potete vedere dai numerosi post riportati in calce, moltissimi hanno apprezzato il lavoro fatto da studio MAPPA per la prima parte della stagione finale, e praticamente tutti si sono definiti talmente colpiti dal colpo di scena da essere tentati di leggere il manga, che il 9 aprile si concluderà con il capitolo 139 .

In seguito alla nascita degli Jaegeristi e ai piani elaborati da Eren, scopriamo che le forze rimaste alla nazioni di Marley si sono unite per sferrare il loro primo attacco proprio al protagonista e al resto dei "diavoli di Paradis". La vera sorpresa però arriva nei minuti finali dell'episodio, dove assistiamo al tanto atteso rematch tra Eren e Reiner, che da effettivamente inizio ad un'altra fase della guerra tra Marley e Paradis , mostrando il Gigante d'Attacco pronto ad affrontare non solo le forze della nazione, ma il mondo intero, per raggiungere i suoi veri obiettivi.

What a final fucking episode holy shit. THE OST, the twists, the reveals man AOT is goated pic.twitter.com/WEl4ztfIeq — 🏴‍☠️Tora-o💥💫 (@Kyogln) March 29, 2021

AoT anime only’s now that part 1 of the final season is over: pic.twitter.com/5TzPTdrlUM — Attack on Titan (@AoTJewels) March 30, 2021

And that’s it. That’s the final episode of Attack on Titan: The Final Season.



One big cliffhanger, that’s it. Goodnight everyone!



Nah, glad we got a Part 2 announcement but damn that’s a far off date.



MAPPA knocked its out of the park with this, excellent 1st half! — Micah Delgado (@DelgadoMicah) March 29, 2021

Eren ‘s Titan is so freaking hot! This last scene of attack on titan was it for me! 🥵🥵. But the cliffhanger 😞😭😩 and we have to wait till 2022?!!😭😭 Where’s Levi though?😒 pic.twitter.com/jtg0X7x5Ni — Dion.C.E (@DionettaEkwe) March 29, 2021

Arrrgghhh! The cliffhanger! Can’t wait to see Eren VS Reiner again... in their Titan form ... #AttackOnTitan pic.twitter.com/TAcdBTMDRG — ~マズリナ~ (@mazaj_08) March 29, 2021

They left the anime on a cliffhanger like that until next year December ?!?!!! #AttackOnTitan pic.twitter.com/aq7hzrDC3e — 𝕯𝖎𝖔 (@anteuzi) March 29, 2021

THIS ATTACK ON TITAN CLIFFHANGER OMFG NO WAY THEY ENDED IT LIKE THAT — IVORY (@Ivxory) March 28, 2021

I can't believe we have to wait until next year for Attack on Titan to return! I'm so sad! Super grateful to MAPPA and everyone involved in the production and they definitely deserve a break, but that cliffhanger though! 😩 — Grimsabr (@grimsabr) March 30, 2021

It’s been over an hour since I watched the finale of Attack on Titan and I’m still like ya WTF and that cliffhanger 😫 #AttackonTitanFinalSeason — Amy 🍊 (@Amy_Webb97) March 28, 2021