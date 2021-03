L'Attacco dei Giganti 4 è ancora da record: MAPPA festeggia con due artwork commoventi

L'Attacco dei Giganti 4 è recentemente tornato in Giappone e Nord America con un eccezionale doppio episodio, e in attesa dell'uscita in Italia e nel resto d'Europa, MAPPA ha pubblicato la solita serie di End Card per ringraziare i fan. Le due nuove illustrazioni sono tra le migliori in assoluto, con Eren, Mikasa e Armin protagonisti del primo artwork.

La prima End Card mostra un ricordo felice dei tre ragazzi, ed è stata realizzata dall'animatrice Hiroko Komatsu, già conosciuta per aver lavorato su Golden Time, Dorohedoro e Banana Fish, tutte serie in cui ha assunto il ruolo di direttrice delle animazioni. La seconda invece è stata realizzata da Lu Taiwei e mostra un momento di felicità di Zeke Jaeger, mentre spende del tempo insieme a un personaggio che abbiamo visto di sfuggita nella terza stagione dell'anime, Tom Xaver. I due key frame invece sono riservati al maggiore dei due fratelli Jaeger.

Le immagini celebrano il successo degli episodi 14 e 15 della quarta stagione, finiti come al solito nelle tendenze Twitter in tutti i Paesi in cui sono stati trasmessi. In Italia le due puntate saranno disponibili su VVVVID dalle ore 09:00 di domani, 23 marzo 2021, e dal tardo pomeriggio su Amazon Prime Video. Vi ricordiamo anche l'episodio successivo, il numero 16, sarà l'ultimo.

L'Attacco dei Giganti 4 si concluderà il 28 marzo, e nell'istante esatto in cui inizierà la trasmissione del season finale, in Giappone prenderà il via il panel dell'Anime Japan 2021. Tra poco meno di una settimana, dunque, MAPPA potrebbe rivelare la modalità in cui intende concludere l'adattamento della serie anime.