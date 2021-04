Da L'Attacco dei Giganti 4 a Redo of Healer: la Top 10 degli anime invernali secondo i fan

Anime Corner ha finalmente pubblicato i risultati del sondaggio per il miglior anime della stagione invernale, a cui hanno partecipato tutte le serie trasmesse dal 1 gennaio al 31 marzo 2021. In un primo trimestre ricco di grandissime opere, a trionfare è stata - senza troppe sorprese - la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti.

In calce potete dare un'occhiata alla Top 10, in cui sono classificati i dieci show più votati da poco meno di 60.000 utenti occidentali. Vi ricordiamo che per essere eleggibili le serie dovevano aver trasmesso la maggior parte degli episodi tra gennaio e marzo, quindi Jujutsu Kaisen è stato escluso dalla lista.

L'Attacco dei Giganti 4 ha quindi conquistato il primo posto, non una sorpresa considerando che l'anime è stato senza dubbio il più seguito e apprezzato della stagione. Medaglia d'argento per l'ottimo Mushoku Tensei, o se preferite Jobless Reincarnation, elogiato dai fan soprattutto per via delle splendide animazione di Studio Bind, mentre chiude la Top 3 la seconda stagione di Vita da Slime, che è sorprendentemente riuscito a superare Re:Zero 2. Al quinto posto infine troviamo The Quintessential Quintuplets, apprezzatissimo in occidente e già rinnovato per una terza e ultima stagione.

Nella seconda metà della classifica troviamo altri volti noti tra cui Dr. Stone: Stone Wars e l'apprezzatissimo Horimiya, mentre nonostante le critiche è riuscito a trovare spazio anche il controverso Redo of Healer. Tra i grandi esclusi si segnalano The Promised Neverland 2, So i'm a Spider, So What?, Beastars 2 e la quarta stagione di The Seven Deadly Sins.

E voi cosa ne pensate di questa classifica? Li avete seguiti tutti? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo rimandandovi ad un altro interessante sondaggio di Anime Corner, dedicato agli anime più attesi della primavera 2021.