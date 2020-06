L'attacco dei Giganti 4 e Reiner: i fan vogliono sapere cosa farà durante l'ultima season

Sia il trailer di L'attacco dei Giganti 4 che le prime key visual divulgate fanno infatti notare quanto Reiner sarà importante per la trama, dal rapporto con Eren a quello con le reclute dell'esercito di Marley. I fan non vedono l'ora di scoprire cos'ha in serbo la nuova stagione per il personaggio e non si sono fatti mancare tante reaction su Twitter, come potete vedere nella raccolta in calce alla notizia. Molti focus sono stati fatti sulla prima apparizione di Reiner nel trailer ma anche nella foto in cui lo si vede col fucile in mano, pronto a suicidarsi. Cosa sarà successo in questi anni a Reiner, la risposta arriverà tra sei mesi con L'attacco dei Giganti 4 .

i really like reiner's updated design for pre-time skip and post-time skip pic.twitter.com/57bIT8dnwn — nick🐣 (@yeagertodie) May 29, 2020

They really said Zeke will be our spear & Reiner our shield. pic.twitter.com/60cmOkT3mO — xercosis 🕊 (@euthanasiaworks) May 29, 2020

Reiner is one of the BEST written characters on AOT. Yall will have a soft spot for him by the end of the series. Can't wait for this 🔥🔥 pic.twitter.com/9UTMnCKcUx — Edible Peppermint Cookie (@hoesmadasf) May 29, 2020

Reiner, pls go back pic.twitter.com/RBHJApqg9o — They were roommates (@levismoon) May 29, 2020

We only heard a little bit of the Marley basement scene between Eren and Reiner but my god I can already tell by the voice acting Yuki Kaji & Yoshimasa Hosoya NAILED IT pic.twitter.com/rcFVPHp3eq — Joey 🦊 (@joeybotttt) May 29, 2020

The new studio really looked at the old WIT way of drawing Reiner and said “No” and made him the 10 we know he!!! 🙌🏻😍🙏🏻 pic.twitter.com/DD55VqLnlo — Ryn (@_rynmaru_) May 29, 2020

Reiner in the new trailer reminds me of Erwin 😭😭😭 pic.twitter.com/VbyPv6HfWC — Salam (@MsPeace93) May 30, 2020