L'Attacco dei Giganti 4: è Reiner il protagonista della nuova immagine

Mancano sempre meno giorni all'esordio de L'Attacco dei Giganti 4 in Giappone. Il fenomeno televisivo, che arriverà in Italia dopo poco tempo su VVVVID e su Amazon Prime Video in simulcast e simuldub, è accompagnato da un conto alla rovescia dei social ufficiali. Ma sono anche tante altre le informazioni che vengono rivelate man mano sull'anime.

Negli ultimi giorni siamo stati messi a conoscenza delle dichiarazioni del regista di Studio MAPPA sulla produzione, ma anche sulle immagini dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti 4. Stavolta, dopo aver dato uno sguardo alla fazione di Eldia con Mikasa, Armin, Levi, Sasha, Connie e Jean, possiamo osservare meglio il Reiner Braun post timeskip.

Così come gli altri, anche Reiner è cresciuto e maturato durante le stagioni 3 e 4 de L'Attacco dei Giganti. In basso lo vediamo con la sua nuova divisa militare, formata da un cappotto e una camicia beige, una fascia rossa sul braccio sinistro e dei pantaloni cachi. I capelli biondi sono praticamente sempre gli stessi, mentre si nota la crescita di un po' di barbetta. Nella mano destra porta con sé invece un fucile, arma che abbiamo visto raramente finora in L'Attacco dei Giganti.

La nuova stagione debutterà in Giappone nella notte tra il 6 e il 7 dicembre.