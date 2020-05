L'Attacco dei Giganti 4: rinvio in vista per l'ultima stagione? Un rumor preoccupa i fan

L'Attacco dei Giganti 4 sarà il gran finale di quell'epica storia iniziata da WIT Studio nel 2013, con un anime capace di sconvolgere il mondo intero. Eren Jaeger e i suoi compagni del distretto di Shiganshina sono ormai prossimi alla fine di un lungo viaggio tormentato da morti e rimorsi, ma un tweet sembra posticipare questa conclusione.

Come ben sapete, il Coronavirus ha creato tanti problemi al paese del Sol Levante. Dopo settimane di controllo, il Giappone ha sollevato lo stato d'emergenza promulgato nel mese scorso ma ovviamente alcuni dei danni a certe industrie erano già fatti. L'animazione ne ha risentito e tante trasmissioni sono state rinviate.

Ci sono tanti anime programmati per ottobre 2020 rinviati al 2021, come The Promised Neverland. A questo elenco, secondo YonkouProductions, si aggiungerà anche L'Attacco dei Giganti stagione 4. Ovviamente si attende un annuncio ufficiale che possa sciogliere i dubbi intorno alla produzione, che sempre secondo l'account non sarà affidata a WIT Studio.

È da tempo che girano voci sul coinvolgimento dello studio anime che ha portato le scorse tre stagioni e film in questa nuova serie di L'Attacco dei Giganti e anche su questo punto finora non c'è stata alcuna conferma. Il rischio di vedere L'Attacco dei Giganti 4 nel 2021 diventa quindi sempre più alto.