L'Attacco dei Giganti 4 fa ritornare Jean e Twitter impazzisce: ecco le reaction delle fan

Sono stati tanti i cinguettii con il personaggio al centro e in basso ve ne abbiamo proposto qualcuno. Ma non c'è tempo per soffermarsi su questi dettagli dato che già è pronta l' anteprima de L'Attacco dei Giganti 4 episodio 2 .

Mentre assistiamo a questo nuovo mondo e alla vittoria di Marley al forte Slava però, un personaggio che abbiamo conosciuto in passato ritorna confondendosi tra la folla. È un Jean Kirchstein molto cresciuto rispetto a quello che conoscevamo e lo si vede mentre legge un giornale, nascondendosi poi tra la folla negli ultimi secondi dell'episodio. Dopo questa comparsa, Twitter è diventato il ricettacolo delle fan del personaggio e sono esplosi i tweet a tema L'Attacco dei Giganti 4 , con Jean in particolare al centro dei trend.

Uno degli anime più attesi è finalmente tornato in Italia. È andato in onda su VVVVID e Amazon Prime Video il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 , una puntata attesissima dai fan e che ha già creato tanta eccitazione nei confronti di questa nuova stagione.

MY HUSBAND 😭😭😭💞💞💞💞💞 — Yo! Mau Jean sama Armin (@gingerndill) December 6, 2020

me picking up crumbs of new Jean content from #AttackOnTitan 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/GxM9wHtsWM — momo (ㅇㅅㅇ❀) (@momochimachi) December 6, 2020