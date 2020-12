L'Attacco dei Giganti 4 rivela subito il successore del Gigante Corazzato

Sappiamo ancora poco del mondo dall'altra parte del mare, quello che al momento è territorio dell'impero di Marley. A questo paese appartengono alcuni guerrieri che abbiamo già conosciuto, come Zeke Jaeger e Reiner Braun. Quest'ultimo è ancora in vita dopo gli eventi della scorsa stagione de L'Attacco dei Giganti 3.

Tuttavia, il suo tempo sta per scadere. L'anime de L'Attacco dei Giganti ha infatti rivelato che i portatori dei poteri dei giganti non hanno vita lunga e di conseguenza è necessario passare il potere di mano in mano nel corso del tempo. E nel primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 sembra essere chiaro chi riceverà il potere attualmente in possesso di Reiner Braun.

Durante la battaglia per il forte Slava infatti i guerrieri giovani si stanno mettendo in risalto il più possibile e sembra che per ora Gabi sia in cima alle classifiche per ottenere il potere del Gigante Corazzato. La ragazzina si è infatti messa in mostra con coraggio e arguzia in una delle fasi più importanti della battaglia, proprio poco prima dell'arrivo dei giganti con l'assalto di Reiner e Zeke.

Assisteremo a una nuova generazione di guerrieri col potere di trasformarsi nelle prossime puntate de L'Attacco dei Giganti 4?