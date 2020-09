L'Attacco dei Giganti 4: ancora rumor sull'uscita. Potrebbe arrivare a dicembre

Dopo numerosi rumor sulla cancellazione e sul presunto rinvio, L'Attacco dei Giganti 4 è sempre più vicino. A risollevare gli animi degli appassionati ci ha pensato Funimation, una delle più importanti piattaforme streaming al mondo.

La compagnia statunitense ha confermato che trasmetterà in esclusiva l'ultima stagione di L'Attacco dei Giganti, con sottotitoli e doppiaggio spagnolo, in Messico e Brasile. La quarta serie è prodotta dallo studio MAPPA, ma una data di uscita non è ancora stata rivelata.



Stando a quanto riportato da Crunchiroll, L'Attacco dei Giganti 4 arriverà nel corso del 2020, dunque a brevissimo. La serie sembrava essere stata definitivamente rinviata al 2021 a causa di problemi di produzione legati alla pandemia globale, ma a quanto pare i fan potrebbero tornare nel mondo di L'Attacco dei Giganti prima del previsto.



In Italia, molto probabilmente la quarta stagione sarà curata da VVVVID, piattaforma nostrana che si è già occupata delle prime tre serie. In seguito, L'Attacco dei Giganti 4 potrebbe persino arrivare su Netflix. Nel frattempo, godiamoci questo spettacolare cosplay di Mikasa di L'Attacco dei Giganti.



L'Attacco dei Giganti è un manga post apocalittico scritto da Hajime Isayama ed edito da Kodansha. L'opera si svolge in un mondo dove gli ultimi superstiti dell'umanità devono fronteggiare una terribile minaccia, i Giganti, enormi e malvagie creature.