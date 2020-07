L'Attacco dei Giganti 4: le scene più attese dell'ultima stagione

Il trailer di L'Attacco dei Giganti 4 ha fatto schizzare nuovamente alle stelle l'attenzione sul titolo. Questa stagione sarà anche l'ultima e dovrà inevitabilmente essere adattata alla perfezione dallo Studio MAPPA. Dopo aver parlato delle aspettative generali di L'Attacco dei Giganti 4, andiamo a vedere quali sono le scene più attese.

Tutti gli avvenimenti qui descritti sono già stati narrati nel manga fino al capitolo 129 del mese scorso, pertanto se non siete in pari potreste riscontrare negli spoiler su L'Attacco dei Giganti, in particolare negli ultimi paragrafi.

Andiamo in ordine cronologico partendo dalla battaglia a Liberio, con l'apparizione di Eren Jaeger e il massacro dei marleyani mentre sullo sfondo appaiono il nuovo Gigante Colossale di Armin e il resto della Legione Esplorativa con Levi, Mikasa, Sasha, Connie e Jean. Ovviamente gran parte di questa battaglia si concentrerà anche sul nuovo Gigante Martello e sul ritorno del Gigante Corazzato.

Tralasciando la fase di calma successiva a questa battaglia, ci dirigiamo già verso le battaglie finali con lo scontro tra Levi e Zeke Jaeger. Nella foresta, Zeke giocò un brutto tiro a Levi per toglierselo di torno e portare a termine il suo piano, ma le cose non andranno per il verso giusto per entrambi.

Passiamo poi all'assedio da parte di Marley e la battaglia di Shiganshina. Il caos qui la fa da padrone e saranno topici alcuni momenti come la decapitazione di Eren ma anche il viaggio nel passato di Zeke ed Eren e l'ottenimento da parte del protagonista di L'Attacco dei Giganti del potere di Ymir. Con questo, Eren diventerà il nuovo Gigante Originale. E annesso a questo, dovrà essere animata perfettamente la marcia dei giganti colossali, in procinto di distruggere il mondo.

C'è poi l'assedio al porto che è stato narrato negli ultimi capitoli di L'Attacco dei Giganti da Isayama, con il ritorno di Annie e Reiner insieme sul campo di battaglia. Infine, una parte che ancora non è presente nel manga, sarà l'atteso finale di serie che indubbiamente sarà ricco di scene commoventi e d'impatto.