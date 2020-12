L'Attacco dei Giganti 4: scopriamo la penultima illustrazione del countdown

Mancano solo 2 giorni alla pubblicazione di L'Attacco dei Giganti 4. Andiamo a vedere insieme la nuova immagine condivisa dallo staff di produzione.

L'attesissima nuova stagione animata tratta dal manga di Hajime Isayama sta per essere resa disponibile ai fan. Già da tempo si è a conoscenza che la produzione della nuova serie è affidata agli animatori di MAPPA e la verità dietro al cambio di studio di L'Attacco dei Giganti 4 è già stata rivelata. Purtroppo per gli appassionati non c'è stato modo di scoprire molto sulle animazioni dell'opera, eccezion fatta per un trailer diffuso a Maggio e la recente rivelazione che quasi tutti i giganti di L'Attacco dei Giganti 4 sono stati realizzati in CGI.

Seppur svelando sempre pochi dettagli, lo staff di produzione ha recentemente iniziato un countdown per alimentare le emozioni dei fan in attesa, pubblicando ogni giorno un illustrazione differente. Vediamo, in questa news, il disegno realizzato dal direttore capo dell'animazioni, Daisuke Niinuma, il quale ci presenta Zeke intento a lanciare una palla da Baseball su cui è presente una scritta: "ancora 2 giorni alla trasmissione".

Le avventure della nuova stagione vedranno come protagonisti i membri dell'Armata Ricognitiva che, finalmente fuori dalle mura, dovranno affrontare la nazione di Marley che teme i loro poteri di trasformazione in gigante, portando a invertire il ruolo degli eroi e dei cattivi della serie.

