L'Attacco dei Giganti 4: scopriamo le reazioni dei fan al cambiamento di Eren

Questi ultimi eventi sono i principali motivi delle tristi reazioni condivise dai fan sui social, alcune delle quali sono riportate al termine di questa news. Nei post notiamo un generale malcontento per il comportamento di colui che in passato veniva considerato come l'eroe dell'opera.

A seguito di un timeskip di quattro anni numerosi personaggi sono andati in contro ad alcuni cambiamenti, ma ad essere maggiormente influenzato dallo scorrere del tempo è stato Eren Jaeger . Il ragazzo infatti e cambiato non solo nell'aspetto ma anche nel suo atteggiamento. Nei primi episodi della quarta stagione abbiamo potuto osservare mentre si rendeva protagonista di una strage all'interno della nazione di Marley e negli ultimi episodi di L'Attacco dei Giganti 4 ha preso come ostaggi i suoi stessi compagni con l'aiuto della fazione degli Jaegeristi .

I miss the old Eren, got all his clothes Eren. I hate the new Eren the shirtless brute Eren. — 綾波🤍⃤ジェイ (@JayAyanami) March 7, 2021

He’s gotten more depressed 💀 yet he got a glow up yet also a glow down....

I’m just straight up confused — ave (@averie97950421) March 11, 2021