L'Attacco dei Giganti 4: la sfida di Eren contro Reiner nella figure di Chikara Studio

Una delle critiche rivolte all'Attacco dei Giganti 4 è stato il problema della comunicazione da parte dello Studio MAPPA e dei produttori che hanno rilasciato informazioni sull'anime con il contagocce. Tra i pochi aggiornamenti ricevuti in fase di produzione vi erano le Key Visual, una delle quali che ha fatto il giro del mondo.

Lo staff ha infatti realizzato un'astuta prima locandina promozionale de L'Attacco dei Giganti 4 in cui vediamo Eren, trasformato in Gigante, osservare dall'alto un Reiner impietrito ed impossibilitato a fare qualsiasi cosa. MAPPA ha infatti voluto invertire quei ruoli che diversi anni prima distrussero la quotidianità di Eren quando si trovò davanti il Colossale e il Corazzato intenti a distruggere le Mura che li separavano dal terrore e dalla minaccia dei Giganti.

Chikara Studio ha sfruttato quella splendida Key Visual per proporre un curatissimo modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La compagnia ha infatti reinterpretato attraverso una figure la furia del Gigante d'Attacco contro la nazione di Marley mentre distrugge tutti gli edifici a contorno della piazza nella quale il capofamiglia dei Tybur annunciava la sua dichiarazione di guerra. In basso, in piccolo, Reiner osserva impotente l'ondata di distruzione di Eren che non risparmia innocenti e bambini. La statuetta, ad ogni modo, è già disponibile al preordine in edizione limitata fino ad esaurimento scorte al prezzo di 695 euro, con la consegna fissata invece durante il corso del 2021.

