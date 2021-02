L'Attacco dei Giganti 4, ci siamo: MAPPA rivela dove si concluderà la stagione finale

Pochi istanti fa sono stati ufficialmente confermati i titoli delle prossime puntate de L'Attacco dei Giganti 4, e come prevedibile l'adattamento non si concluderà con la trasmissione dell'episodio 16. La conferma arriva direttamente dall'emittente tv NHK, che in accordo con MAPPA ha svelato quali capitoli saranno adattati nelle prossime puntate.

I nuovi episodi andranno a completare l'adattamento dei Volumi 27 e 28 del manga, mentre il season finale adatterà il capitolo 116, a metà esatta del Volume 29. Ciò significa che rimangono un totale di circa venti capitoli da adattare, e presumibilmente MAPPA svelerà la modalità scelta per completare i lavori durante il panel organizzato per l'Anime Japan 2021. Di seguito i dettagli.

Titolo dell'episodio 12: Guide (in uscita il 28 febbraio 2021 e disponibile in Italia il 2 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video);

(in uscita il 28 febbraio 2021 e disponibile in Italia il 2 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video); Titolo dell'episodio 13: I bambini della foresta (in uscita il 7 marzo 2021 e disponibile in Italia il 9 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video);

(in uscita il 7 marzo 2021 e disponibile in Italia il 9 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video); Titolo dell'episodio 14: Violenza indiscriminata (in uscita il 14 marzo 2021 e disponibile in Italia il 16 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video);

(in uscita il 14 marzo 2021 e disponibile in Italia il 16 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video); Titolo dell'episodio 15: L'unica salvezza (in uscita il 21 marzo 2021 e disponibile in Italia il 23 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video).

(in uscita il 21 marzo 2021 e disponibile in Italia il 23 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video). Titolo dell'episodio 16: Creato (in uscita il 28 marzo 2021 e disponibile in Italia 30 marzo su VVVVID e Amazon Prime Video).

La puntata numero 11 de L'Attacco dei Giganti 4 ha adattato i capitoli 107, 108 e 109, e di conseguenza la dodicesima puntata dovrebbe completare l'adattamento dei capitoli 109 e 110. Per il momento l'ipotesi più probabile per terminare la trasposizione resta quella di un lungometraggio, ma per maggior informazioni dovremo aspettare il 28 marzo.