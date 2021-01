L'Attacco dei Giganti 4: ora ci siamo, i problemi di MAPPA iniziano a farsi sentire

Quante volte avete sentito parlare nell'ultimo periodo di una produzione infernale e massacrante per l'L'Attacco dei Giganti 4? Nonostante questo, Studio MAPPA sembra aver retto l'urto fino ad ora, ma sembra che questa strenua resistenza abbia raggiunto il suo limite. L'episodio 7 dovrà fare i conti con tutti i problemi.

In pochi giorni la stagione finale del capolavoro di Hajime Isayama ha spezzato in due la community tra chi sta apprezzando il lavoro di MAPPA e chi, invece, sta boicottando in tutti i modi l'opera accusando anche ingiustamente lo staff. Per darvi un'idea della portata degli insulti a cui alcuni membri della produzione sono stati sottoposti, lo staff de L'Attacco dei Giganti 4 è dovuto intervenire con un comunicato in cui ha rimproverato con severità i fan di aver molestato e infastidito coloro che si stanno occupando della realizzazione dell'anime.

Sappiamo da diverse fonti, il regista Hayashi e diversi animatori, che la produzione della stagione finale è all'inferno, con ritardi e tempistiche ancor più strette della media. Uno dei Key Aniamtor aveva preannunciato i primi problemi intorno all'episodio 3, eppure MAPPA è riuscito a produrre nel complesso un ottimo adattamento finora. Ma perché, come dicevamo in apertura, le cose sembrano ora destinate a cambiare?

Gli insider hanno infatti svelato quanti direttori delle animazioni e capi-direttori sono incaricati della puntata 7 e il loro numero deve destare non poche preoccupazioni. Parliamo infatti di 3 Chief Animation Director e ben 11 Animation Director, numeri che sulla carta rimproverano strette scadenze e un lavoro necessariamente suddiviso tra più persone per essere portato a termine nei tempi previsti. Per darvi un'idea di questi dati, fino alla scorsa puntata MAPPA aveva affidato gli episodi a soltanto un capo direttore e appena 2 o 3 Animation Director, sintomo che lo staff ha incentrato al pieno delle loro possibilità gli sforzi per trasporre nel migliore dei modi solo questa parte. L'insider Eslam, dopotutto, aveva avvisato dei ritardi de L'Attacco dei Giganti 4.

Ciò non significa che la qualità calerà, piuttosto che MAPPA farà di tutto, anche a costo della salute dei dipendenti, per produrre in un certo modo anche le restanti puntate. I problemi sono appena iniziati, vedremo nel corso delle settimane come lo staff reagirà a tutto ciò. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.