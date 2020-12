L'Attacco dei Giganti 4: la sigla di chiusura sorprende la fanbase, cosa ne pensate?

La scorsa settimana abbiamo discusso approfonditamente della sigla d'apertura de L'Attacco dei Giganti 4, chiamata a seguire le orme di capolavori del calibro di Guren no Yumiya e Shinzou Wo Sasageyou. Oggi, dopo la trasmissione dell'episodio numero due, possiamo finalmente parlare dell'Ending Theme, mostrato per la prima volta al completo e senza crediti.

La nuova sigla di chiusura è composta da Yuko Ando, ex attrice giapponese classe 1977 ora affermatasi come cantante, già conosciuta per aver composto l'Ending Theme dell'anme del 2003 Gilgamesh. La sigla si intitola semplicemente "Shock" e vede Falco Grice come protagonista. Così come per l'Opening, anche questo brano dovrebbe accompagnarci fino alla fine della Stagione 4.

Al livello di visual la nuova Ending è tra le migliori dell'anime, sebbene non sembri riuscire a raggiungere lo spaventoso livello di Akatsuki no Chinkonka dei Linked Horizon, sigla di chiusura della terza stagione considerata da molti come la migliore in assoluto. In calce potete dare un'occhiata ai primi commenti dei fan.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui questa stagione di AoT vi stia mandando in confusione, invece, vi rimandiamo a due nostri brevi recap, rispettivamente dedicati agli eventi della quarta stagione e al percorso di Reiner e Bertholdt.