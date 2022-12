L'Attacco dei Giganti 4 spopola su YouTube: la seconda opening è il brano più popolare

YouTube è uno dei servizi più noti e popolari per quanto riguarda l’ascolto di brani musicali, discorso che include anche le opening ed ending dei progetti di animazione giapponese. Quest’anno, tuttavia, la medaglia d’oro per la canzone più ascoltata in un anime spetta all’Attacco dei Giganti 4.

L‘anime de L’Attaco dei Giganti ha influenzato anche il manga, parola di Hajime Isayama in una sua recente intervista. Ma a proposito della trasposizione televisiva, sapete per quale motivo WIT Studio ha rinunciato all’incarico dopo 3 stagioni?

Ad ogni modo, Analyzelog Inc. ha recentemente annunciato qual è la clip anime più vista su YouTube nel 2022, medaglia d’oro assegnata proprio all’Attacco die Giganti 4 Parte 2 con ‘The Rumbling’ della band nipponica SiM. Il video in questione è stato visto per ben 57 milioni di volte, circa 3 milioni in più di Chainsaw Man che si piazza al secondo posto. Un vero e proprio trionfo quello de L’Attacco dei Giganti dal momento che anche la ending della seconda parte della final season ha conquistato una parte del podio con la terza posizione.

E voi, invece, avete apprezzato la straordinaria opening della parte 2 della stagione finale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.