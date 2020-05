L'Attacco dei Giganti 4: spunta sul sito ufficiale il primo banner per la stagione finale

C'è tanta attesa sulla prossima stagione basata sul manga di Hajime Isayama. Le voci su L'Attacco dei Giganti 4 non sono ancora state confermate mentre in rete si affaccia il nuovo misterioso progetto L'Attacco dei Giganti Chronicle. Ma contemporaneamente arriva una piccolissima immagine di anteprima per la prossima stagione.

Sul sito ufficiale Shingeki.tv che si occupa di sponsorizzare l'anime di L'Attacco dei Giganti è apparso un piccolissimo banner scovato in rete e poi rimbalzato fino ad arrivare sulla pagina Twitter Attack on Titan Wiki. Come è riportato anche dal nome ufficiale del file, ovvero bn_shingeki_tv_final, la piccolissima immagine in calce disponibile purtroppo solo in bassa risoluzione è una copertina per la stagione 4 di L'Attacco dei Giganti.

È perfettamente distinguibile Eren Jaeger nella sua forma da gigante sul lato sinistro, mentre a destra c'è il logo giapponese Shingeki no Kyojin con poco sotto la scritta rossa che recita "The Final Season", ovvero la stagione finale. Curiosi di sapere cosa tratterà la stagione 4 di L'Attacco dei Giganti? Intanto un fan si è dilettato nell'adattare il capitolo 116 del manga con lo stile dell'anime, anche se per poche scene.