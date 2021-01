L'Attacco dei Giganti 4: lo staff interviene dopo le polemiche, il comunicato di MAPPA

Che la produzione de L'Attacco dei Giganti 4 non stia navigando in buone acque è ormai un dato di fatto, tuttavia lo Studio MAPPA sta lavorando senza sosta per realizzare una stagione finale all'altezza delle aspettative. Nonostante questo, una fetta della community sta demolendo il lavoro dello staff con insulti e critiche poco costruttive.

Ma che cosa ha costretto lo staff dell'anime ad intervenire con un comunicato? Facciamo un passo indietro, quando la settimana scorsa usciva l'attesissimo episodio 5 incentrato sul confronto tra Reiner ed Eren con la conseguente dichiarazione di guerra. I fan si accanirono contro il regista della puntata, Teruyuki Omine, che fu costretto a chiudere il proprio account temporaneamente per le accuse di "non aver inserito la giusta OST al momento della rivelazione".

Nella giornata di ieri, con l'uscita dell'episodio 6, è arrivata l'ennesima polemica da parte dei fan che, anche questa volta, si sono scagliati contro Omine che tuttavia non aveva alcuna responsabilità sulla puntata in questione, a causa dell'uso massiccio della computer grafica nel nuovo episodio de L'Attacco dei Giganti 4. Pare che questa volta lo staff non ci abbia visto più e abbia deciso di rilasciare un comunicato che qui segue:

"Tutto lo staff che sta lavorando a questa stagione sta versando sudore e lacrime di sangue affinché questo anime possa apparire il più gradevole possibile nonostante un insano e strettissimo margine di tempo. Un tempo che è persino inferiore rispetto alla norma degli anime."

Dopodiché aggiunge:

"Siete liberi di avere la vostra opinione sul prodotto, ma infastidire e molestare lo staff è inaccettabile. Avere almeno la cortesia di rispettare tutti gli sforzi fatti per questa serie sarebbe quantomeno gradito, siate maturi."

Un messaggio forte quello condiviso da parte dello staff de L'Attacco dei Giganti 4 e che ci auguriamo spenga definitivamente tutte queste polemiche, poiché poco hanno di critiche, una volta per tutte. E voi, invece, cosa ne pensate di questa assurda situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.