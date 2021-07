L'Attacco dei Giganti 4: la stagione finale arriva su Netflix, ecco quando

L'Attacco dei Giganti 4 è l'ultima stagione dell'adattamento anime del capolavoro di Hajime Isayama divisa in due parti. La prima è terminata lo scorso marzo mentre la seconda tranche di episodi è attesa nella sessione invernale. Ad ogni modo, per coloro che non sono in pari con la storia ecco un'occasione d'oro grazie a Netflix.

Le ultime informazioni sulla produzione provengono direttamente dai MAPPA Stage 2021 dove lo studio ha mostrato ai fan la nuova key visual ufficiale de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2. In tutto ciò, MAPPA sta affrontando le numerose critiche del settore dal momento che diversi animatori si sono esposti in merito alle paghe di Netflix, dello studio, e della condizione lavorativa dei dipendenti.

Comunque sia, sembra che sia giunto finalmente il momento anche per il colosso dedito allo streaming on-demand di ospitare la prima parte de L'Attacco dei Giganti 4 che, salvo imprevisti, uscirà il 15 agosto, presumibilmente con doppiaggio in italiano al fianco della versione con lingua originale. Un'occasione dunque da non perdere per recuperare o ripassare gli eventi della stagione finale in attesa dell'ultima tranche di episodi.

