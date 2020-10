L'Attacco dei Giganti 4: la stagione finale sarà divisa in due parti? Parla un insider

Con l'arrivo del mese di ottobre la data di debutto dell'attesissima stagione finale de L'Attacco dei Giganti si fa sempre più vicina e, con essa, le prime indiscrezioni in merito al formato dell'anime: la quarta serie sarà divisa in due parti o tirerà avanti per accompagnare anche il finale della controparte cartacea?

L'appuntamento è fissato al 7 dicembre 2020 quando il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 decreterà l'inizio dell'ultima stagione di una serie che, negli ultimi anni, ha interamente alterato gli equilibri dell'animazione anche e soprattutto in Occidente. Il carico sulle spalle di Studio MAPPA è altissimo e la compagnia dovrà fare di tutto per soddisfare le aspettative di un pubblico estremamente esigente.

Ad ogni modo, recentemente un insider, The Checker, nonché colui che insieme ad altri ha anticipato la messa in onda dell'anime a dicembre, ha chiarito tramite il proprio profilo Twitter che l'Attacco dei Giganti 4 non sarà in split-cour, ovvero in due parti separate da una stagione di transizione bensì sarà composta presumibilmente da un'unica grande tirata settimanale fino al finale. Questo da una parte suggerisce una durata di almeno 20 episodi e, dall'altra, incute timore nei riguardi di Studio MAPPA che potrebbe rinunciare alla qualità visto il carico di lavoro di cui si sta occupando ultimamente.

Non ci resta dunque che attendere il mese di dicembre per scoprire la veridicità di questa affermazione nonché la resa qualitativa finale di un anime che sicuramente avrà modo di far parlare di sé nei mesi a seguire. E voi, invece, cosa vi aspettate dall'ultima serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.