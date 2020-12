L'Attacco dei Giganti 4: la prima della stagione è la più guardata nella storia

L'Attacco dei Giganti 4 è finalmente disponibile su numerose piattaforme di streaming e la sua popolarità lo mette subito in cima alle prime classifiche. Entriamo più nel dettaglio.

MyAnimeList è un popolare sito che permette ai propri utenti di registrare in una lista i numerosi anime visti e manga letti, estratti da un database molto popolato. Il sito, attraverso i propri social, spesso condivide diverse statistiche e classifiche ed una delle più recenti riguarda la quantità di utenti che hanno partecipato alla prima messa in onda di vari anime.

La graduatoria mostrata al termine di questa news presenta al primo posto il quarto adattamento animato del manga di Hajime Isayama superando numerose altre serie trasmesse nelle stagioni passate. Il criterio di valutazione è basato sulla quantità di utenti che hanno registrato l'anime nella propria lista sotto la categoria "watching" il giorno stesso della pubblicazione della serie. In particolare, il 7 Dicembre 2020, sembra che 144 668 utenti abbiano svolto quest'operazione affermando di avere iniziato la visone dell'opera. Al secondo e terzo posto possiamo poi notare la terza e la quarta stagione di My Hero Academia, di cui ricordo essere in arrivo nuovi dettagli per la quinta serie.

In risposta al post che presenta la classifica, lo stesso staff di MyAnimeList ha fatto notare di aver erroneamente tenuto conto di alcuni account spam, ma anche a seguito della loro rimozione L'attacco dei Giganti 4 sembra mantenere la posizione.

Ricordo che l'opera in Italia può essere trovata in streaming sulle piattaforme VVVVID e Prime Video, riporto inoltre per chi fosse interessato, una nostra news col titolo e la preview del prossimo terzo episodio di L'Attacco dei Giganti 4.