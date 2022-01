L'Attacco dei Giganti 4, Studio MAPPA ha davvero realizzato QUELLA scena come nel manga

L'Attacco dei Giganti 4 è tornato con la seconda parte di episodi. La stagione sarà l'ultima della serie, e il viaggio di Eren sta prendendo alcune direzioni totalmente inaspettate. Questa settimana, un nuovo episodio è stato rilasciato e Studio MAPPA ha adattato una delle scene più spaventose di Yelena.

L'episodio è stato pubblicato domenica sera ed è qui che i fan hanno visto come Armin, Mikasa e compagni sono riusciti a scappare dalla prigione per intervenire con un'imboscata all'esterno. Le truppe di Eren stanno combattendo contro Marley mentre la battaglia per l'umanità entra nel vivo... e Yelena sembra voler peggiorare la situazione.

Mentre Armin continua a supplicare i suoi amici di provare a salvare Eren, le cose prendono una brutta piega quando Connie e Mikasa vedono qualcosa di terribile alle spalle del compagno. Una figura minacciosa appare improvvisamente dietro Armin, i fan guardano mentre la telecamera si solleva e inquadra Yelena. Tuttavia, la sua solita espressione vuota è sparita, sostituita da un'espressione che nessuno vorrebbe vedersi rivolto contro.

Anche Armin appena se ne rende conto impallidisce, ma Yelena improvvisamente cambia di nuovo espressione. L'espressione che ha rivolto agli amici di Eren è particolarmente insolita e del tutto inappropriata per la situazione. Non sono ben chiare le motivazioni di Yelena.

Armin e i compagni stavano soltanto parlando a proposito del salvataggio di Eren, cosa che avrebbe dovuto mettere d'accordo anche Yelena. Alla fine, anche quest'ultima vuole annientare Marley, ed Eren è la migliore speranza per farlo.

L'episodio poi si chiude con il gran ritorno di Zeke a Shiganshina. Il che significa che i due fratelli sono a pochissima distanza l'uno dall'altro e basta davvero poco per riuscire a scatenare il fantomatico Boato.

Il Gigante Bestia farà tutto il possibile per aiutare suo fratello. Se Eren non si tira indietro, i suoi amici saranno costretti a combattere per davvero, e possiamo solo immaginare quanto potrebbe essere sconvolgente la resa dei conti finale de L'Attacco dei Giganti.

Speravate anche voi che Studio MAPPA realizzasse questa scena come nel manga? A quanto pare anche un'altra famosa scena de L'Attacco dei Giganti sarà realizzata come si deve.

Vi sta piacendo la seconda parte di quarta stagione finora? Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 su Crunchyroll.