L'Attacco dei Giganti 4, studio WIT potrebbe tornare alle animazioni?

Con la fine della terza parte dell'adattamento animato del piccolo capolavoro di Hajime Isayama, l'internet è impazzito al mitico annuncio dell'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti. Anche la serie televisiva, dunque, si appresta a giungere alla sua naturale conclusione poco alla volta.

Tuttavia, le notizie che hanno accompagnato il gradito ritorno dell'anime per il 2020 non hanno espresso grande sicurezza circa lo status dei lavori. L'industria dell'animazione è un settore assai complicato, in grado di mettere quasi letteralmente a soqquadro intere piccole compagnie che non riescono a stare dietro al grande dramma della produzione in tempi brevi. Il fatto che Studio WIT potrebbe non animare la stagione 4 non dovrebbe stupire poi più di tanto, considerato i salti mortali che l'azienda ha costretto a fare ai suoi dipendenti per non sovraccaricare le date di scadenza.

Si era pensato a Production I.G. in capo alle animazioni, eppure da una recente intervista effettuata a nient'altro che il presidente di Studio WIT, George Wada, non è stata esclusa la possibilità che la compagnia che si è occupata de L'Attacco dei Giganti sino ad ora possa tornare anche con l'ultima parte dell'adattamento televisivo. Tuttavia, a detta dello stesso numero 1 della compagnia, dipenderà tutto dalla "possibilità".

La quarta e ultima stagione è ormai stata annunciata, e che ci sia grande mistero circa lo studio in carica dei lavori non è più una novità, ma qualcosa sta iniziando a muoversi e potremmo avere informazioni a breve. E voi, invece, cosa ne pensate della possibilità che WIT possa tornare ad animare L'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!