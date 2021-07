L'Attacco dei Giganti 4: Svelate le copertine delle edizioni Blu-ray

Sono già state condivise alcune migliorie della versione Blu-ray de L'Attacco dei Giganti rispetto alla versione per la TV, vediamo quindi le copertine ufficiali dei due cofanetti incentrati sulla celebre opera di Hajime Isayama.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso sulla celebre piattaforma social dall'account @AoTWiki, che ci permette di dare uno sguardo in anteprima alle copertine dei due volumi Blu-ray dedicati alla quarta stagione de L'Attacco dei Giganti. La prima sembra essere incentrata su Reiner, Gabi e gli altri abitanti di Marley, mentre nella seconda troviamo Eren, Levi e i numerosi personaggi originari di Paradis. Il messaggio ha riscosso un notevole successo tra i numerosi appassionati del manga di Hajime Isayama, ricevendo in poco tempo quasi nove mila Mi Piace e duemila condivisioni.

Come sapete, l'opera del mangaka giapponese si è recentemente conclusa, mentre ancora non conosciamo la data di uscita esatta della seconda parte della quarta stagione, che dovrebbe trasporre per il piccolo schermo i capitoli finali de L'Attacco dei Giganti. Secondo quanto è stato rivelato durante il MAPPA Stage 2021, le prossime puntate inedite saranno trasmesse nel corso della stagione invernale del 2022. Per finire, vi segnaliamo questo cosplay al femminile di Eren, protagonista de L'Attacco dei Giganti.