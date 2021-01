L'Attacco dei Giganti 4: svelati i titoli dei nuovi episodi, MAPPA non taglia nulla

Tra meno di 24 ore andrà in onda in Giappone l'ottavo episodio de L'Attacco dei Giganti 4, e successivamente la stagione finale compirà il giro di boa. In attesa dell'uscita della puntata, l'emittente tv NHK ha svelato i titoli degli episodi di febbraio, ovvero i numeri nove, dieci e undici.

I nuovi episodi andranno a completare l'adattamento dei Volumi 26 e 27 del manga e, considerando che la stagione corrente sarà composta da sole 16 puntate, confermano implicitamente che prima di vedere trasposta la conclusione del manga bisognerà aspettare ancora un po'. Di seguito potete leggere i titoli e le date d'uscita dei prossimi episodi.

Titolo dell'episodio 8: Il Proiettile assassino (in uscita il 30 gennaio 2021 in Giappone e il 2 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video);

(in uscita il 30 gennaio 2021 in Giappone e il 2 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video); Titolo dell'episodio 9: Soldati volontari (in uscita il 6 febbraio 2021 in Giappone e il 9 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video);

(in uscita il 6 febbraio 2021 in Giappone e il 9 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video); Titolo dell'episodio 10: Ragionamento giusto (in uscita il 13 febbraio 2021 in Giappone e il 16 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video);

(in uscita il 13 febbraio 2021 in Giappone e il 16 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video); Titolo dell'episodio 11: Impostore (in uscita il 20 febbraio 2021 in Giappone e il 23 febbraio su VVVVID e Amazon Prime Video).

In totale saranno quindi adattati altri cinque capitoli, fino al raggiungimento del numero 110. Tenendo questo passo, MAPPA dovrebbe riuscire a chiudere la stagione finale trasponendo l'ultimo capitolo del Volume 30.

E voi cosa ne pensate? Soddisfatti di questa stagione? Fatecelo sapere con un commento! Noi, intanto, ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4.