L'Attacco dei Giganti 4: svelato il design di Eren Jaeger dei prossimi episodi

L'Attacco dei Giganti 4 porta i protagonisti delle precedenti stagioni in una situazione completamente differente da quella a cui gli spettatori erano abituati. A sottolineare ulteriormente i numerosi cambiamenti che coinvolgono i personaggi vi è anche il nuovo look di Eren. Vediamolo insieme.

In seguito alla scoperta dell'esistenza di un intero mondo sconosciuto al di là delle mura, i fan, nella quarta stagione, assistono ai tragici avvenimenti che coinvolgono i protagonisti, abitanti dell'isola di Paradis, ed i loro nemici, appartenenti alla della nazione di Marley. La dichiarazione di guerra da parte di Willy Tybur diventa un'occasione per Eren di assumere la forma di gigante e di impossessarsi del potere del Titano Martello, causando una strage nel campo di Liberio. Aiutato dai compagni dell'Armata Ricognitiva il ragazzo riesce quindi a fuggire lasciando trasparire un lato di sé completamente nuovo per il quale ci siamo chiesti se il protagonista di L'Attacco dei Giganti 4 fosse diventato un villain.

I cambiamenti che coinvolgono il protagonista, nei prossimi episodi verranno accentuati anche da un nuovo design. Nelle immagini riportate al termine di questa news Eren appare con i lunghi capelli legati e con indosso un vestito nero. Anche lo sguardo del giovane è notevolmente cambiato risultando molto più freddo così come è stato il suo atteggiamento nei precedenti episodi.

Cosa ne pensate di questo cambio di look del protagonista? Lasciateci un commento.

Infine riporto uno sketch di Levi realizzato da MAPPA per ringraziare il pubblico di L'Attacco dei Giganti 4.