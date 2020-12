L'Attacco dei Giganti 4: svelato il numero di episodi della stagione, fan a bocca aperta

Il sito web ufficiale de L'Attacco dei Giganti ha recentemente confermato il numero di episodi della stagione finale, decisamente più esiguo di quanto preventivato dai fan. A quanto pare, infatti, la serie anime di studio MAPPA si concluderà con la trasmissione del sedicesimo episodio, e per il momento non sembra essere in programma un secondo cour.

Il sito web di Shingeki no Kyojin riporta l'uscita di due Volumi DVD/Blu-ray, entrambi composti da soli otto episodi. Nelle ultime settimane era stata varata da diversi siti la possibilità che L'Attacco dei Giganti 4 fosse diviso in due parti, ma solitamente le uscite home video rivelano il numero totale di episodi, e in tutti i casi un primo cour da sedici puntate è estremamente improbabile.

Si torna quindi a parlare con forza di un adattamento cinematografico conclusivo, in cui potrebbe essere incluso tutto il materiale non coperto dalla quarta stagione dell'anime. L'opera di Isayama del resto è incredibilmente popolare anche in occidente, e un film potrebbe essere un ottimo mezzo per concludere dignitosamente la trasposizione del lavoro del mangaka.

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti si è conclusa con l'adattamento del capitolo 90, e attualmente l'opera cartacea conta più di 135 capitoli disponibili. Ogni capitolo è composto da circa quarantacinque pagine e per questa ragione, è assolutamente impossibile che la Stagione 4 riesca a racchiudere tutto in soli sedici episodi. Per il momento l'ipotesi della trasposizione cinematografica sembra essere la più probabile.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che l'appuntamento con la premiere de L'Attacco dei Giganti 4 è domani sera, in simulcast su VVVVID e Amazon Prime Video.