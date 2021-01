L'Attacco dei Giganti 4: un terribile cliffhanger preannuncia l'inizio della guerra

Mentre i primi episodi di L'Attacco dei Giganti 4 ci avevano mostrato la nazione di Marley ed avevamo fatto la conoscenza dei membri eldiani dell'esercito. Nell'ultima puntata un terrificante colpo di scena segna l'inizio di numerose nuove battaglie. Vediamolo insieme.

Per qualcuno la quarta stagione dell'adattamento animato di L'Attacco dei Giganti potrà essere sembrata lenta poiché priva dei numerosi scontri coi titani che hanno caratterizzato le serie passate. Tuttavia si è finalmente giunti ad un punto di svolta al termine dell'ultimo episodio nel quale viene dichiarata guerra agli abitanti dell'isola di Paradis.

Il cambio di ritmo della trama è iniziato alla fine della puntata numero 4 di L'Attacco dei Giganti 4 col ritorno di Eren, il protagonista, ed il suo incontro con Reiner. I due si trovavano al disotto di una zona nella quale era stato allestito un palco per permettere a Willy Tybur di rivelare alcune verità sulla storia dei giganti. Quando il guerriero di Marley riconosce il vecchio compagno rimane paralizzato dal terrore dando inizio ad una terribile conversazione riguardante la presenza del membro dell'Armata Ricognitiva all'interno della nazione. Ad un certo punto l'uomo che possiede il potere del Gigante Corazzato chiede addirittura al ex amico di essere ucciso, tutto ciò sotto gli occhi di Falco.

Il climax dell'episodio giunge però al termine dello stesso. Come è possibile vedere nel video riportato in fondo alla news, Willy finisce il proprio discorso con una dichiarazione di guerra, ed è proprio in quel momento che Eren decide di agire e attivare il proprio potere. In un attimo il palazzo, davanti al quale è presente il palco, crolla rivelando il Gigante d'Attacco che prontamente afferra il membro della famiglia Tybur lanciandoselo in bocca.

Grazie ad un trailer della puntata 6 di L'Attacco dei Giganti 4 sappiamo che Liberio sarà teatro di un massacro. Voi come credete che procederà la storia? Lasciateci un commento.